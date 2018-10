OBISPOS CONVOCARÁN A ASAMBLEA PARA CLAUSURAR DIÁLOGO ANTE SILENCIO DE ORTEGA

La Conferencia Episcopal reprochó este lunes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su silencio una vez transcurridas las 48 horas que los Obispos le habían dado de plazo para "reflexionar" sobre la "democratización" del país, mientras continúa la represión. El pasado jueves, los obispos, que ejercen de mediadores, se volvieron a reunir con Ortega para trasladarle "la angustia que sufre el pueblo de Nicaragua" y urgirle a elaborar una 'hoja de ruta' hacia la "democratización". El líder sandinista les pidió dos días para "reflexionar" que expiraron el sábado sin que Ortega se haya pronunciado todavía."La respuesta que hemos recibido es más violencia: creo que (Ortega) ha respondido con hechos. Nefasta respuesta está dando, respuesta que no es responder de manera responsable. La crisis se está ahondando más y más", dijo este lunes el secretario de la Conferencia Episcopal, Abelardo Mata, en declaraciones a La Prensa. “El tiempo fijado ya terminó y ya no hay espera alguna. La decisión tomada es que se convoque a la asamblea del diálogo para que la misma mesa del diálogo lo dé por clausurada, ante la irresponsabilidad de quienes gobiernan. Más no sé decir”, agregó Mata.

