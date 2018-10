13, Junio, 2018 13, Junio, 2018 3:35 a.m. 3:35 a.m.

LO QUE SE SABE: ORTEGA SE VA, PERO NEGOCIA SU FORTUNA Y SU SEGURIDAD

1 DE 2 2 DE 2

Por Jennifer Ortiz| Lo que vemos en las calles es una cosa, pero lo que se cocina a puertas cerradas es completamente distinto. Aunque la policía y algunos seguidores de Ortega lo continúan respaldando, al parecer este ya no tiene opciones para seguir gobernando un país, donde el 69% de la población exige su renuncia, según una encuesta de CID Gallup. El rechazo internacional es enorme y la OEA, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a Almagro y su ceguera política, como Organización creada para resguardar la democracia no puede cubrir por mucho tiempo a Ortega. La democratización es un proceso inminente. Se debe desmantelar la dominación que el partido de gobierno impuso sobre todas las instituciones del Estado. Como país miembro de la OEA, Estados Unidos inició a ejercer presión más directa y hasta vimos como recientemente a muchos funcionarios de gobierno les fueron canceladas sus visas norteamericanas. Ortega sabe que el próximo paso podría ser congelar sus cuentas en el exterior y tener sanciones más duras que lo dejarían completamente aislado y en banca rota. Se sabe que él propone adelantar elecciones y aquí, es importante hacer un pequeño análisis. Aceptar elecciones bajo un proceso distinto al que ha realizado en los últimos años, con nuevos magistrados y con observación internacional, sin usar los recursos del Estado para sus mega-campañas y además en un contexto nada favorecedor por la pérdida de más del 80% de sus bases, es estar claro que no tiene ni mínimas posibilidades de ganar. En pocas palabras, es entregar el poder. Pero entregarlo en estas condiciones y no renunciando de manera inmediata como lo propone la Coalición Cívica, es menos humillante para su ego de “guerrillero valiente”. La Embajada Americana confirmó ayer mediante un comunicado de prensa que un equipo norteamericano se reunió con Ortega, y dejó claro que apoyan a la Conferencia Episcopal, que como ya sabemos ha hecho eco de la petición de diversos sectores de exigir la renuncia de Ortega. Es importante destacar que este señor que se reunió con Ortega, Caleb McCarry es un experto en temas de transición que ya llevó un proceso de estos en Cuba. La pregunta es ¿Por qué un experto en transición? Está claro que Ortega, va a entregar. Más tarde por voz de Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, los medios de comunicación nos enteramos que esta comisión norteamericana también se reunió con ellos y les fue expresada la propuesta de Ortega: “Nos planteaban que Ortega está proponiendo adelantar las elecciones, cuando nosotros estamos exigiendo su renuncia, pero si ya él está diciendo que adelanta las elecciones, que permite que sean supervisadas nacional e internacional, con todas las garantías pues eso ya es un adelanto de la presión que nosotros tenemos, sin embargo continuamos firmes, porque no podemos seguir que él nos siga gobernando porque nos sigue matando”. Expresó Mairena. Sabiendo esto es posible entender algunas cosas que pasan. Los ataques a ciudades donde se queman alcaldías y entes de gobierno podrían tener un trasfondo, preparando el terreno para su salida sin que queden pruebas de muchas anomalías ya antes denunciadas por muchos disidentes sandinistas, además de querer ganar tiempo para pensar en qué país podría exiliarse, es muy probable, a juzgar por los mega tranques que ha instalado en El Carmen, que no se sienta seguro en Nicaragua, pero sus aliados principales como Venezuela y Cuba, están en situación de hambruna, no creo que sea una buena opción para él. Lo que no se dice abiertamente, pero se filtra por buenas fuentes es que Ortega pide amnistía para él, su familia y unos cuantos empresarios sandinistas de su círculo más cercano. Quiere que respeten su capital y que no le juzguen luego por corrupción o crímenes de lesa humanidad y lo lleven a la cárcel, que sería lo más justo, pero esa es otra historia. En sus medios oficiales ya se respira la derrota. Muchos periodistas, editores y camarógrafos comentan lo que pasa y huelen que Ortega los dejará “colgados de la brocha”. Lamentablemente en las negociaciones con el “imperio” no hay tantos cupos disponibles en la lista de amnistiados. *Foto cortesía