CRUZ ROJA ACLARA SOBRE EL USO DE SUS UNIDADES DURANTE LAS PROTESTAS

5:37 a.m.

Hacen llamado

Luego de que en redes sociales se publicara un video donde se muestra que una ambulancia lleva a personas encapuchadas en León, la Cruz Roja emitió un comunicado donde aclara que las unidades solo son para el personal autorizado. "No nos prestamos a transportar cosas que no están autorizadas en nuestras unidades, a subir personas no autorizadas. En nuestras unidades solo se suben nuestro personal sanitario, voluntarios y obviamente los pacientes", dijo Auner García, director de Cruz Roja, en referencia a la atención que brindó la institución este martes en León. García negó que hayan sido atacados en León o en Managua durante estos días de enfrentamientos. "Nuestra unidad quedó en medio del conflicto (en León el día de ayer), en medio de una situación tensa pero nunca fueron atacados como tal"."Recuerden que hemos insistido y yo quiero pedirles a ustedes (medios de comunicación) que por favor pónganle apellido cuando mencionen ambulancias. Nuestras unidades están debidamente identificadas", hizo el llamado García ante las confusiones que se puedan dar y reiteró el compromiso que tienen con la población. Para reconocer a un verdadero cruzrojista, García comentó que todo el personal andan identificados con gabachas y su respectivo carné. La Cruz Roja ha tenido 1,081 atenciones a lo largo de los 56 días de protestas y 564 traslados a centros asistenciales.Auner García, director de Cruz Roja. Cortesía