EL CENTRO CARTER EMITE COMUNICADO DONDE CONDENA LA VIOLENCIA EN NICARAGUA

El Centro Carter, fundado por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalynn, se pronunció ante los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril, y a través de un comunicado hizo un llamado al Gobierno para que desmantele los grupos paramilitares.

The Carter Center strongly condemns the violent retaliation and excessive use of force against demonstrators in #Nicaragua, and calls on the government to cease all acts of violence and repression and to dismantle para-police groups and riot squads. https://t.co/arksaiH53G