POBLACIÓN SE ALISTA Y APOYA EL PARO NACIONAL DE ESTE JUEVES

La población se está preparando para el Paro Nacional anunciado para mañana jueves 24 de junio. Este Paro significa quedarse en su casa, no ir a trabajar, no lo pueden despedir por no llegar al trabajo. El Paro Nacional es un mensaje al gobierno del presidente Daniel Ortega para que renuncie, por la represión de la policía y sus turbas de paramilitares que andan sembrando el terror. En varios supermercados se observó a muchas personas realizando compras para quedarse en casa y no salir. “Hay que prepearse con la comida, ahí llevo para un mes por lo menos”, expresó un poblador. “Por lo menos arrocito y frijoles porque no sabemos cuánto pueda dilatar este paro”, dijo una señora. “Lamentablemente ahorita no estamos bien, pero la economía puede recuperarse, pero la vida de una persona no puede recuperarse, y la confianza que hemos perdido hacia la Policía Nacional, va a costar mucho tiempo para recuperar la confianza en nuestra Policía”, señaló una pobladora. “Es creer en el Señor Jesús, porque él es el único que nos puede ayudar a salir adelante, siempre uno tiene que poner su confianza en él, porque dice ‘no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan’, este proceder que está es por algo bueno”, comentó un ciudadano.En el mercado Roberto Huembes de Managua, el 50% de los tramos hoy permanecieron cerrados. En medio de amenazas de COMMEMA, los comerciantes ya comenzaron el paro, y señalaron que si llegan el jueves será a cuidar sus tramos ante la amenaza de saqueo de parte de turbas del gobierno en represalia por apoyar el paro. “Yo no vengo, es una forma de apoyar, ni más pobre, ni más rico, hay que aguantar, la situación está mala, pero tenemos que estar en la casa”, dijo un comerciante. “Vamos a cerrar la tienda, uno por inseguridad y porque de esa forma tenemos que aprobar la causa, porque no queremos más muertos”, opinó otro comerciante. Los taxistas se sumarán al paro nacional de 24 horas pues consideran que es una forma cívica y pacífica de protestar en repudio de todas las acciones de violencia, asesinatos, hostigamiento y persecución que ejecuta el gobierno con sus paramilitares y policías. “Estamos haciendo una recomendación que eviten laborar el día de mañana por el alto riesgo que esto implica, en las calles ha fallecido gente donde no se sabe de dónde salen las balas, y la situación de mañana todavía es más tensa”, explicó Vidal Almendárez, de FENICOTAXI.

