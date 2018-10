ANPDH REPORTA MÁS DE 168 MUERTOS DURANTE LAS PROTESTAS

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!

"Nosotros como organismo de derechos humanos estamos lanzando a partir de este momento un SOS a nivel internacional", dijo vía telefónica Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), luego de los ataques que se han desarrollados en estos días. Leiva hizo un reporte preliminar de muertos y heridos durante la medianoche de este miércoles y el mediodía de este jueves 15. "La situación de derechos humanos es una profunda crisis". Hasta el momento el recuento de los muertos entre ayer y hoy iría: dos en Tipitapa, dos en Nagarote y dos más en Nindirí."Nuestro monitoreo nacional que estamos teniendo acerca de los muertos está en un ascenso acelerado que está marcando arriba de los 168 asesinados y de heridos está marcando en cantidades que está saliendo del control", lamentó Leiva. Asimismo repudió la agresión a los periodistas de Canal 10 y Radio Corporación. "Hay violación de los periodistas en el ejercicio de su función". "Los grupos paramilitares están creando dolor, derramamiento de sangre y zozobra en la ciudadanía". Álvaro Leiva también reportó secuestros en el departamento de Juigalpa y el asedio de paramilitares a bordo de camionetas Hilux en Masatepe. "La situación es gravísima. Tenemos un informe preliminar y existe una profunda crisis de violación a los derechos humanos de la sociedad nicaragüense".León mantiene una tensión desde hace varios días. La mañana de este jueves policía y paramilitares atacaron a los pobladores del barrio Zaragoza, dejando a un herido de gravedad."Estamos en una situación bastante difícil", dijo el padre Víctor Morales, de Léon. El enfrentamiento duró más de dos horas, aunque la tensión sigue en el barrio. "Me he comunicado con Tomás Sergio, párroco de la iglesia Zaragoza, y me dice que hay un herido grave dentro de la iglesia. La iglesia está atendiendo. (Los paramilitares) están disparando", aseguró el párroco. El padre Víctor hizo un llamado al cese de la violencia y represión. "Ojalá pueda ser escuchado (por el Gobierno). No perdemos la esperanza", agregó.