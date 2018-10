CPDH ALISTA DENUNCIA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

10:30 a.m.

El director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona informó que está preparando una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra todos los responsables por la masacre contra civiles en el país. “Vamos a interponer una denuncia ante los organismos internacionales por crimen de lesa humanidad, desde el que dio la orden, hasta el que disparó, y el llamado es a los policías, los policías no están obligados a matar”, declaró Carmona.El defensor de los derechos humanos afirmó que en Matagalpa la policía obliga a los jóvenes a salir de sus casas para que los apoyen. “No solo en Santa Rosa (Managua) están sacando a los jóvenes, lo están sacando en varios departamentos, ayer nos informaban del departamento de Matagalpa que anduvieron en varios barrios en donde estaban deteniendo a las personas, pidiéndoles dos cosas: uno, que apoyaran a la Policía, o si se abstenían a participar los iban a detener, son actos intimidatorios, son actos de abuso”, denunció. Este viernes se realiza la quinta sesión del Diálogo Nacional, donde las partes no se han puesto de acuerdo. Queda esperar la decisión de los Obispos se continuarán o no las negociaciones.

