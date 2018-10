DENUNCIAN MOVIMIENTOS SECRETOS DEL EJÉRCITO EN MASAYA

11:04 a.m.

Respalda postura de la Alianza Cívica

El movimiento 19 de abril de Masaya convocó a los medios de comunicación para enfatizar el papel que juega el Ejército en los ataques perpetrados en los diferentes lugares de Nicaragua. "Daniel Ortega y Rosario Murillo cuentan con una policía asesina y un Ejército cómplice", dijeron los líderes del movimiento. El movimiento mediante un comunicado exigió al comisionado Avellán que le aclaren los "movimientos secretos del Ejército" donde afirman el uso de helicópteros para transportar armas y el sobrevuelo del AN-26 "con el objetivo de tomar fotografías" de Masaya.Según el comunicado expuesto, el movimiento señaló que la intención del gobierno es llevarlos al "infierno" y hacer una "matanza sin precedentes en la historia nacional". "Exhortamos al Ejército de Nicaragua a que se pronuncie de una forma clara e inequívoca de que si está al favor del pueblo o de una dictadura familiar incapaz de gobernar". Asimismo agregaron que tienen pruebas de que en Nindirí se encuentran "maniobrando operaciones especiales que andan arriba de las camionetas que reprimen el pueblo". "Masaya está rodeada y contamos con información de inteligencia que quieren entra por los cuatros flancos. Ustedes mismos han ofrecido armas para empezar la guerra", agrega el comunicado. El movimiento resaltó el actuar de francotiradores en los ataques. "Eso lo vende a ellos (el ejército), el tipo de armas que están utilizando, en la matanza del pueblo", agregaron. "Daniel Ortega y Rosario Murillo no han cumplido con desarmar sus fuerzas parapoliciales sino más bien han convocado a viejos combatientes para que armados impongan miedo, terror y la muerte en todo el territorio nacional.Ante la posición de lapor el incumplimiento del Gobierno de mostrar las cartas de invitación de los organismos internacionales, el movimiento 19 de abril de Masaya respaldó la postura de la Alianza. "De igual manera nos sumamos a exigir al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la invitación inmediata a estos organismos de derechos humanos", expresó uno de los miembros. "Alertamos a la Alianza a no caer en las trampas y engaños del dictador, quien pretende ganar tiempo para cansar la resistencia popular y pretende engañar con el objetivo de que bajemos la guardia y quitemos las barricadas". "Aquí el único que golpea la mesa diciendo 'hasta aquí basta' es el pueblo de Nicaragua, que le quede claro al gobierno y (al comisionado) Avellán que nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra lucha".