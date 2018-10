19, Junio, 2018 19, Junio, 2018 10:31 a.m. 10:31 a.m.

OTRO NACIMIENTO ES ATENDIDO EN EL TRANQUE DE JINOTEPE

Otra bebé ha nacido en el tranque de Jinotepe. Esta vez fue la joven Ana Julia Osorio Padilla, de 24 años de edad, la que dio a luz a una saludable niña. La mujer fue atendida a eso de las 11:52 de la mañana por médicos del tranque ubicado en el colegio San José, de Jinotepe, Carazo. Ana Julia comentó a un medio escrito que ella había salido desde horas tempranas de su casa hacia el hospital, pero debido a las fuertes contracciones no pudo llegar al destino, por lo que la bebé nació en el tranque. "Yo salí en el taxi, ya iba en las últimas, pero al llegar a Jinotepe me bajé porque no había pasada, entonces los muchachos que estaban en el tranque me ayudaron y me llevaron a los bomberos, pero los bomberos me llevaron al tranque, cuando llegué todos corrieron a ayudarme y pues bien rápido nació mi hija", dijo Ana Julia a El Nuevo Diario. Por otro lado, la joven agradece a los jóvenes que se encontraban en el tranque, ya que fueron muy amables y se preocuparon por la salud de ella y la bebé. Los autoconvocados trasladaron a la joven al hospital escuela regional Santiago. Hasta el momento, Ana Julia no sabe cuál será el nombre que le ponga a la niña, que se ha convertido en la segunda bebé que nace en este puesto médico de Jinotepe.