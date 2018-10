MONSEÑOR BÁEZ: "AQUÍ NO SE PUEDEN SEGUIR ASESINANDO MÁS PERSONAS"

Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua, anunció ayer, que la mesa de Diálogo Nacional no se reanudará a como estaba previsto, pues “este gobierno tiene que demostrar voluntad política. Esto no es un juego, esto es serio para el futuro de Nicaragua. Aquí no se pueden seguir asesinando más personas”, expresó en entrevista a la agencia Fides. La nueva suspensión durará hasta que el gobierno de Daniel Ortega presente a todos los miembros del Diálogo la evidencia de haber invitado oficialmente a los organismos internacionales de derechos humanos, tal como se acordó en la última sesión. “Se suspende el plenario del dialogo nacional, si estos organismos no muestran la invitación de que el gobierno los ha invitado”, informó el religioso.Ayer, al menos seis personas fueron asesinadas y más de setenta heridos se registraron en los ataques de la policía y paramilitares del Gobierno en Masaya. Este miércoles José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia, informó que la Unión Europea (UE), ya recibió la invitación por parte del Gobierno para venir al país. “Tenemos información que ya recibió la UE la carta de invitación conforme el acuerdo establecido en el Diálogo Nacional. Estamos dando seguimiento con la ONU y la CIDH”, tuiteó Aguerri. https://twitter.com/jaguerrich/status/1009452586364211200

