CONIMIPYME DENUNCIA ASEDIO POR PARTE DE LEONARDO TORRES

9:23 a.m.

La directora ejecutiva del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Dina Vivas, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, de estar siendo asediada por Leonardo Torres, quien fue destituido hace pocos días de la presidencia de Conimipyme. "Estamos siendo asediados a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, e Instagram, hay paginas a fines del gobierno y otras personales donde nos están inculpando a nosotros, la destitución del señor, en otra nos dicen que nosotros somos los delincuentes principales", dijo Vivas.Leonardo Torres fue suspendido de su cargo, el pasado 18 de junio por diferencias con los miembros del Consejo, De acuerdo al comunicado emitido por Conimipyme, Torres estaría suspendido de “manera temporal” a partir del 14 de junio hasta la conclusión de su periodo la cual está contemplada finalizar el 14 de noviembre de 2018. “Esto debido a que usted (Torres) se ha extralimitado en sus funciones, al estar actuando en el proceso el Diálogo Nacional, tomando determinadas posiciones las cuales no han sido aprobadas por la Junta Directiva”, se leía en el comunicado. "Señor Leonardo usted ya no es presidente de Conimipyme, hay na nueva presidenta y por favor déjenos de estar asediando a través de las redes sociales, también deje de hacer otras cosas que no le competen a usted, porque ya Conimipyme ha procedido conforme a los estatutos", expresó Dina Vivas.