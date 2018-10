ALMAGRO REITERA ADELANTO DE ELECCIONES Y RESPONSABLES DE CRÍMENES DEBEN SER ENJUICIADOS

5:19 a.m.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reiteró que se necesita una respuesta política en Nicaragua donde “debe prevalecer la voluntad popular”, refiriéndose al adelanto de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias, pronto, pues “el tiempo va en contra de Nicaragua, porque más tiempo significa más represión más violencia, más muertes”. “Bajo los enfoques fundamentales de derechos humanos y democracia, la organización ha propuesto mecanismos para destrabar la situación y la crisis en Nicaragua. Fundamentalmente se necesita una respuesta política desde el poder. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular, es la voluntad popular la que debe prevalecer, hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. La respuesta debe ser pronta, el tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte”, dijo Almagro. https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1010193927306129408 El Secretario General, señaló que las elecciones en Nicaragua deberían realizarse en un plazo mínimo de 9 meses, y un plazo máximo de 14 meses. “Nosotros hemos propuesto un camino a andar en materia de democracia, la realización de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias anticipadas en un plazo mínimo de 9 meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y un plazo máximo de 14 meses. La recomposición del Consejo Supremo Electoral, el cumplimiento del cronograma electoral acordado con el Gobierno de Nicaragua”, indicó.

Además, la OEA manifestó “implementar una tecnología moderna en el sistema electoral, para las próximas elecciones en el primer trimestre de Nicaragua”.

Responsables de crímenes deben ser enjuiciados

En materia de derechos humanos, Almagro hizo un llamado al cese inmediato de “toda forma de violencia y de no repetición, y la implementación de los mecanismos de seguimiento por parte de la CIDH”. “El país se encuentra en una encrucijada, es necesario poner fin a la violencia, y conseguir la paz social, es necesario que predomine el bien común a largo plazo, en necesario que cese la represión. La crisis en una oportunidad para que Nicaragua, el futuro de Nicaragua no es decisión de unos pocos, ninguna élite política, económica o social, es del pueblo”, destacó. Almagro enfatizó que los responsables de las muertes y demás aberraciones en Nicaragua deben comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. “Nos resulta imprescindible impostergable investigar y esclarecer las muertes y la vulneración a los derechos fundamentales… Los responsables de las muertes y demás aberraciones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes. No puede haber otra opción”, agregó.