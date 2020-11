Pronostican que Tormenta tropical Eta se convertirá en fuerte huracán de categoría dos

Los pronósticos de la evolución de la tormenta tropical Eta van cambiando ráidamente, el Centro Nacional de huracanes informó al final de la tarde de este domingo que la tormenta se convertira en un "fuerte huracán de categoría dos" y la alerta está para Nicaragua y Honduras.

"Ahora se pronostica que la tormenta tropical Eta se convertirá en un fuerte huracán de categoría dos cerca de tocar tierra a lo largo de la costa de Nicaragua. Se pronostica que las condiciones de tormenta tropical llegarán mañana (lunes) alrededor de las 2 p.m Este de EEUU y los preparativos para la tormenta deben completarse rápidamente en el área de advertencia de huracán" advirtió el Centro Nacional de Huracanes.

A las 4 de la tarde el centro de la Tormenta Tropical Eta fue localizado cerca de la latitud 14.9 Norte, longitud 78.9 Oeste. Eta se está moviendo hacia el oeste a cerca de 15 mph (24 km/h), y se espera que continue este movimiento con algo de disminuición en la velocidad de traslacion esta noche, informó Agustin Moreira experto en fenómenos naturales, quien da seguimiento a este ciclón tropical.

Se pronostica un movimiento más lento hacia el oeste-suroeste el lunes y martes. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Eta se aproxime a la costa noreste de Nicaragua el lunes y toque tierra dentro del area bajo Aviso de Huracán en Nicaragua lunes en la noche o temprano el martes. Se pronostica que Eta se mueve tierra adentro sobre el norte de Nicaragua hasta temprano el miércoles.

Datos del avion de Cazahuracanes de la NOAA indican que los vientos maximos sostenidos han aumentado a cerca de 65 mph (100 Km/h) con rafagas mas fuertes. Se pronostica fortelacimiento rapido durante las proximas 24 a 36 horas, y se espera que Eta se convierta en huracan esta noche, con fortalecimiento adicional probable hasta que el huracan toque tierra lunes en la noche o temprano el martes.

