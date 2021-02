Femicidio en Río Blanco, joven de 18 años fue encontrada muerta en una zanja

Una joven de 18 años de edad, es la nueva víctima de femicidio en Nicaragua que hasta enero se contabilizaban 4 en lo que va del año. El cuerpo de la joven fue lanzado a una zanja de Río Blanco, municipio del Departamento de Matagalpa. La madre de la víctima identificada solo con iniciales C.H.G lloraba desconsolada al presentarse a identificar a su hija.

"¿Por qué no me mataron a mí? Se ensañaron con mi niña, si ella era una criatura que no se metía con nadie, mi niña era humilde, muchas personas de aquí la conocen” decía entre llantos la madre de la joven.

El hecho ocurrió en la entrada del mercadito de los quesos en Río Blanco, lugar donde aparentemente dejaron enterrada a la joven de 18 años. Oficiales de la Policía sandinista realizan las investigaciones.

La tarde del viernes detuvieron a un sospechoso, pero horas después la policía lo liberó.

Según el registro de la organización defensora de derechos de las mujeres Católicas por el Derechos a Decidir, el mes de enero de 2021 cerró con un saldo de 4 femicidios y 7 femicidios frustrados en Nicaragua dejando a 4 niños huérfanos producto a la violencia machista.

Católicas de Nicaragua reiteró su inconformidad con que las autoridades únicamente reconozcan como feminicidios los casos en los que el asesino es esposo de la víctima.

"Demandamos que dejen de invisibilizar las violencias contra las mujeres, enmascarando los feminicidios como homicidios o muertes por robo. Las mujeres no 'aparecen muertas', las violan y asesinan con saña y crueldad", resaltó la organización.

En 2020 unas 71 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua, la mayor cifra desde 2018.

Los funcionarios del régimen de Daniel Ortega no suelen brindar datos sobre asesinatos, incluyendo los crímenes contra las mujeres.