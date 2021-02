Reprograman juicio de Manuel Urbina Lara quien dice que no se arrodillará ante ningún verdugo

"Jamás voy a pedir clemencia ni ponerme de rodilla ante ningún verdugo" expresó en una carta el abogado opositor Manuel Urbina Lara, cuyo juicio programado para el martes fue suspendido. El abogado es acusado de homicidio imprudente, al verse implicado en el accidente de tránsito donde murió José Antonio Rizo Castro de 29 años, a quien daba raid en su camioneta que terminó volcada, el pasado mes de enero, en el departamento de Jinotega.

De acuerdo con las declaraciones de la defensa de Lara, su cliente no tiene responsabilidad en el hecho y señala que el proceso legal ha tomado un giro que contradice los preceptos de justicia e independencia de poderes en el país.

Lea Más: Exalcalde de Mulukukú: "trabajo con dignidad", barre calles cubiertas de nieve en Estados Unidos

"Sólo porque se trata del doctor José Manuel Urbina Lara que ha sido un abogado muy claro, muy valiente, que ha denunciado las cosas malas que están pasando en nuestro país, se le ha dado una connotación política, este es un juicio político (…) lo que está ocurriendo es el enjuiciamiento de carácter político, en donde el doctor Urbina Lara está siendo víctima del sistema legal, el sistema penal en Nicaragua" manifestó el abogado Noel Alonzo Cano, defensor de Urbina Lara

El Dr. Urbina Lara, por medio de una carta enviada a su amigo y periodista José Abraham Sánchez, manifestó que se encuentra firme en su decisión de soportar las adversidades del caso.

"Para mi hermano José Abraham Sánchez, hermano menor que mis padres no me dieron pero me lo dio el transitar de la vida, quizás estas sean las últimas palabras que recibas de mí, pido no las guardes, compartilas con mis amigos quienes son tantos y buenos, compartilas con el pueblo al que tanto amo. Jamás, Jamás voy a pedir clemencia ni ponerme de rodilla ante ningún verdugo, he nacido libre, he vivido libre y voy a morir libre… quizás estas sean las últimas palabras que recibas de mi" expresó Urbina Lara en su mensaje.

Lea También: Rosario Murillo se describe: "pacotilla, forajidos, saqueadores no tienen cabida para seguir robando"

La familia del ahora fallecido Rizo Castro (Q.E.P.D) mantiene vigente su denuncia contra el Ministerio Público de Nicaragua por no permitir que se llegue a un acuerdo entre las partes, puesto que llevan 24 días y aún no hay solución, en vista de los obstáculos impuestos en el caso.

"Nos dijeron que nos esperáramos aquí afuera…Ya es tiempo que nos solucionen algo, ya es suficiente tiempo que hemos andado y hasta la vez no tenemos ninguna respuesta de ellos… el accidente no tiene nada que ver con la política porque entonces todos tuvieran presos los que cometen accidente; con el doctor es diferente están confundiendo, como se dicen en el buen nicaragüense "el cebo con la manteca" explicó un hermano de la víctima.