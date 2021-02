Pastor secuestra a adolescente de 15 años y abandona su iglesia en Somotillo Chinandega

La sancionada Policía sandinista está tras la búsqueda del Señor Francisco Mercado de 39 años de edad, quien fungía como pastor evangélico de una congregación y se llevó a una menor de edad de 15 años, según reporta el periodista Bismark Lebrón. Según las leyes de Nicaragua esto sería un secuestro.

El religioso estaba al frente de la iglesia Escala del Cielo en la comunidad el Jiñocuao, sector El Arenal, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

Antes de marcharse la pareja escribió una carta el sábado 13 de febrero. El pastor se disculpa con los miembros de su iglesia y les dice: "hermanos ustedes son testigo de mi problema, he hecho lo que he podido. No puedo más".

De igual manera en la carta Mercado sostiene que mientras se marchaba de la congregación la menor le pidió que la llevara con él ya que son compañeros de trabajo en "la obra del señor" y descarta la posibilidad de tener algún vínculo amoroso entre ambos.

Sin embargo, la familia difiere de esta versión y sostiene que el pastor tiene a la menor como cónyuge, por ende, reportaron el caso a las autoridades y piden ayuda a la población para localizarlos. Cualquier información puede suministrarla al número de WhatsApp 85669048.

Agustín Cárcamo Izaguirre, padre de la adolescente, se encuentra en Panamá y hoy mismo regresará a Nicaragua para buscarla. El pastor podría ser procesado ya sea por secuestro o por estupro.

De igual manera el colega Bismark Lebrón, señala que la fotografía de la adolescente es publicada con consentimiento de familiares con el objetivo de encontrarla y para que la población que la vea pueda darle información del paradero.