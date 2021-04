Golpeada aparece Valeska Alemán Sandoval

La joven Valeska Alemán Sandoval fue golpeada por la sancionada Policía sandinista, según fotos que se muestran en redes sociales. Alemán Sandoval fue secuestrada el pasado sábado y la liberaron el lunes.

"Una policía y tres antimotines me qgarraron en el parqueo de Metrocentro y me llevaron al parqueo de Metrocentro" dijo Alemán Sandoval, según reportó el colega Miguel Mendoza.

Deportada de EEUU

El año pasado el Washington Post reportó que a Valeska le negaron el asilo político y la deportaron a Nicaragua.

Lea Más: Valeska Sandoval, torturada y golpeada en El Chipote

Según la nota Valeska junto a un familiar, se presentaron a uno de los puestos fronterizos de Estados Unidos, sin embargo para entonces el gobierno del presidente Donald Trump había aprobado una resolución sanitaria -debido a la pandemia del coronavirus- con la cual se enviaba directamente a los nicaraguenses de regreso hacia su país, sin el derecho de aplicar a refugio.

“Diecisiete días después de haber cruzado a Texas, la subieron a un avión con destino a Managua, en el que venían más de cien nicaraguenses, muchos de ellos opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega”, señala el texto.

Agrega que cuando el avión aterrizó en Managua, Alemán Sandoval pensó que iría directamente a la cárcel, ya que en la mochila que llevaba consigo estaba el registro de las amenzas que había recibido y que pensaba mostrar a los oficiales de inmigración estadounidenses para pedir asilo en ese país.

“Pensé, okay ahora me llevarán directamente a la cárcel y me torturarán nuevamente”, narró Alemán Sandoval al periodista.

Alemán estudiaba Relaciones Internacionales en Nicaragua, y agregó que cuando se presentó a la Oficina de Migración en Texas, pidió al oficial de migración una entrevista para explicar el por qué su vida corre peligro en Nicaragua, el funcionario le dijo que ese tipo de entrevistas estaban suspendidas.

Alemán Sandoval es exatrincherada de la UNAN Managua y fue expulsada por su participación en las protestas del 2018.