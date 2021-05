Mujer es agredida en Nueva Guinea por su expareja a machetazos

8:57 a.m.

Múltiples agresiones sufrió, Daysi Aguilar, de la comunidad Salamají en San Fernando, Nueva Segovia, a manos de su expareja quien con un machete procedió a agredirla. El sujeto es identificado como, Juan Simón Carazo Vásquez con quien convivió más de 13 años llenos de maltrato y violencia.

Asimismo, se conoció a través de la información brindada por el medio ABC Stereo señala que la víctima ya interpuso la denuncia ante la policía, sin embargo, no han logrado capturar al autor de las agresiones que es originario de la comunidad Salamanca, de Mozonte – Nueva Segovia.

De igual manera manifiesta que Aguilar manifestó al medio de comunicación que ella ha interpuesto varias denuncias ante la policía, pero su agresor solo ha sido detenido una vez, que fue aproximadamente hace un año, pero solamente estuvo un mes tras las rejas.

Tenía orden de alejamiento

“Preparaba cena para el niño cuando llegó para agredirme, las heridas son a la altura del pulmón y en la mano derecha, todo el tiempo él me vivía maltratando. Pero ahora fue peor porque ya no habíamos separado, le puse la denuncia pero no han hecho nada, ya son varias veces que ha intentado matarme”, denunció Daysi.

Juan Simón fue pareja de Aguilar durante 13 años. En ese tiempo recibió golpes y maltrato psicológico por parte de él, hasta que decidió dejarlo. Ambos procrearon dos niños, pero a uno de ellos se lo llevó su padre y el otro está con su madre.

Al separarse, Daysi logró que le dictaran una orden de alejamiento al agresor, ya que la seguía acosando. Sin embargo, en esta ocasión él se presentó nuevamente a la vivienda de la víctima, sostuvieron una discusión y le propinó dos machetazos. Daysi salió a buscar auxilio donde sus vecinos, pero ahí también llegó para agredir.