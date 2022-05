11:09 a.m.

Elizabeth Osorio, una nicaragüense de 26 años de edad, residente en Estados unidos, sobrevivió a un intento de asesinato de parte de su esposo, quien el pasado 26 de abril le propinó un disparo en la cabeza, y ahora se encuentra entre la vida y la muerte en un centro hospitalario.

Producto del disparo, la mujer perdió la audición en un oído, no abre uno de los ojos y aún no puede tragar por sí sola. La víctima se encuentra consciente y no ha perdido la memoria, detallaron familiares en la plataforma de Gofundme, donde solicitan ayuda para gastos médicos.

“La bala se alojó en el área temporal frontal de su cerebro y se extrajo con éxito después de 4 horas de neurocirugía compleja. Dios le dio una segunda oportunidad: está viva. Ella permanece en estado crítico, y no sabemos todos los daños neurológicos y psicomotores causados por una acción tan violenta contra la vida y los sueños de una mujer”, detallaron sus familiares en la plataforma donde han creado una campaña de sensibilización para recaudar fondos y costear los gastos médicos.

Eliza tenía dos trabajos en Estados Unidos, con los que lograba apoyar económicamente a su familia y costear los gastos de su licenciatura que estaría próxima a culminarla, informaron medios norteamericanos.

“Está luchando por su vida y después de 48 horas en coma, ahora respira sola. Quiere volver a casa para empezar una nueva vida. Nuestro objetivo es que se recupere por completo, para que aún pueda lograr todos los sueños por los que trabajó”, detallan sus familiares en la plataforma.

Piden apoyo económico

Con el objetivo de buscar dinero para costear los medicamentos y la estadía en el hospital y posible cirugía, la familia de Elizabeth ha creado una campaña en GoFudme para recaudar 100 mil dólares americanos y poder hacer frente en las compras de medicinas y buscar justicia.

“Para ampliar información pueden contactar a su hermano de nombre Doug Gadea, quien la acompaña en el hospital y cuenta con la autorización legal para brindar declaraciones relativas a este caso”, detalla el GoFundme.