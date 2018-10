DOS MUERTOS EN CIUDAD BELÉN TRAS ATAQUE DE ENCAPUCHADOS A BORDO DE CAMIONETAS

Esta tarde, tres camionetas Hilux con personas encapuchadas a bordo llegaron a Ciudad Belén en Managua y comenzaron a dispararles a un grupo de jóvenes que estaba en una esquina, resultado muerto el joven de 19 años, Alejandro Tomas Hernández. Según la población los vehículos iban con personas que usaban pasamontañas y estaban armadas con escopetas, AK y pistolas, ellos dicen que eran policías vestidos de civiles. El segundo fallecido es un hombre al que identificaron sólo como Yader, testigos aseguran que este fue quién mató al joven Alejandro. La población se defendió con piedras y matan a Yader, unos dicen que es miembro de la juventud sandinista y otros señalan que es un policía vestido de civil, a este le quitaron unas esposas. El tiroteo de los encapuchados además dejó entre 5 y 11 personas heridas.

El padre de Alejandro indicó que su hijo trabajaba como carretonero, “son policías de civil los que andan volando bala, andan con escopetas, con AK, con todo. El policía que está muerto es el que me le dispara. El chavalo (Alejandro) no es universitario, es un trabajador, no es ladrón ni vago”, declaró el padre. Los pobladores relataron que dentro del barrio hay una estación de policía, pero que estos no hicieron nada para defenderlos. La población mostró una fotografía donde aparece Yader con aquel famoso pistolero de Metrocentro, Samir Antonio Matamoros, que en septiembre del 2015 disparó contra un grupo de opositores que se manifestaban contra el consejo supremo electoral. Samir ahora está en libertad y pertenece al grupo de paramilitares del gobierno del presidente Ortega. La población identificó a Samir Matamoros como uno de sus atacantes pues tiene una casa en Ciudad Belén. En un escueto comunicado la Policía Nacional informó que hoy viernes a las 1.30pm se dio un enfrentamiento entre "toma tierras". Dicha versión la población y los hechos la contradicen pues los testimonios son claros y es que fueron paramilitares quienes los atacaron sin motivo alguno dentro del barrio.

