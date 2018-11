Otro menor de edad muere bajo el ataque de policías y paramilitares del Gobierno

Teyler Leonardo Lorío Navarrete, es el bebé que fue asesinado por el Gobierno de Ortega, la mañana de este sábado en las Américas Uno, en Managua.

Teyler Leonardo Lorío Navarrete, es el bebé de 14 meses que falleció, en la zona de las Américas Uno, cuando recibió un disparo en su cabeza por parte de policías y paramilitares.

Según Karina Navarrete, madre de la víctima, ella se dirigía a la casa de su suegra junto a su hija de 7 años, de edad, y su esposo, el señor Nelson Lorío quien llevaba en brazos a Teyler.

“Íbamos a dejarlo –al bebé- donde mi suegra en las Américas uno, cuando íbamos doblando en una esquina, la Policía nos comenzó a disparar y mi marido volteo a ver y en ese momento fue cuando le dispararon en la cabeza a mi bebé”, dijo Karina Navarrete.

Al momento del suceso, la familia corrió hasta las Américas Tres en busca de ayuda para poder trasladar a Teyler a un hospital.

El menor fue llevado al hospital Alemán Nicaragüense, pero este llegó sin vida. En este centro le extendieron una constancia a la madre del menor, donde indica que la causa de muerte se pudo tratar de "sospecha de suicidio".

“Pido justicia para mi hijo, no le tengo miedo a nadie y si me van hacer algo, un favor me harían, porque me iría con mi hijo. Yo vi que fueron policías, -los que dispararon-. Daniel Ortega váyase, porque no queremos que siga matando “, manifestó Karina Navarrete.

A su vez Oscar Lorío, tío del menor, responsabiliza directamente al Gobierno de Ortega Murillo por la muerte de su sobrino.

“Yo responsabilizó a Daniel Ortega, Rosario Murillo y a este Gobierno nefasto que tenemos. Ya han robado, saqueado y matado que dejen el poder”, finalizó Oscar.

Teyler Lorío nació el 7 de abril de 2017 y será enterrado el día de mañana domingo.