El excarcelado político Edwin Antonio Altamirano denunció a la policía sandinista por agresiones en contra de su familia. En redes sociales, Altamirano manifestó que se encontraba en su casa cuando la efectivos de la policía sandinista irrumpieron en la vivienda “me dejaron a una de mis hijas con un golpe en mi propia casa, golpearon a mi esposa, hijos, mi mamá y mi hermana, a quien sacaron desnuda del baño no importando que tuviera desnuda ,son cosa que hasta ahora lo denunció estoy desesperado”

#sosnicaragua así me dejaron a uno de mis hijas con un golpe de un policía en mi propia casa y golpiaron Ami esposa hijos y mi mamá Ami hermana la sacaron desnuda del baño no importando que tuviera desnuda ,son cosa que hasta ahora lo denunció estoy desesperado sos?? pic.twitter.com/Xb0OjWGsiJ

— Edwin Altamirano excarcelados y preso político Nic (@Edwinantonio250) March 4, 2020

Esta no es la primera vez que la policía lesiona hijos del ex preso político, pues cuando Altamirano fue detenido el 17 de julio del 2019 fue sacado con lujo de violencia de su casa ubicada en Sabana Grande, Managua. Los policías no solo lo montaron a punta de golpes en la camioneta, sino que también le pegaron a uno de sus hijos, de ocho años, quien se aferró a su padre para que no se lo llevaran de nuevo.

En ese momento familiares de Altamirano relataron que uno de los policías quiso quitarle a la hija mayor de 10 años de Edwin, el bebé de ocho meses que estaba cargando, que es el hijo menor del excarcelado. «Lo sacaron de adentro de su casa. Él estaba con sus hijos y ellos sufrieron el maltrato de la Policía. Son tres (hijos). Una tiene 10. El otro tiene ocho, que le pegaron un manotazo en la nuca y el bebé de ocho meses», relató la suegra de Altamirano, Emérita Duarte.

Desde que Altamirano fue excarcelado por la policía el 15 de marzo del 2019 se dedicó a vender artesanías azul y blanco como chapas, pulseras y otras bisuterías y participar de ferias azul y blanco, pero esto incomoda al régimen de Daniel Ortega que mantiene el asedio y hostigamiento a la familia.

Altamirano fue detenido por primera vez por la Policía en julio de 2018, cuando fue baleado por una agente de la Policía aunque este ya estaba reducido en una patrulla policial, denunció su esposa Reyna Duarte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ese momento. Fue excarcelado el 15 de marzo del 2019.