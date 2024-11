El nicaragüense Sergio Ramírez planea una nueva entrega de la saga del inspector Morales

Equipo de Periodistas

Noviembre 22, 2024

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017, adelanta, en una entrevista con Efe, que planea una nueva aventura del inspector Dolores Morales, el protagonista de una saga de novela negra que cuenta ya con tres entregas y que, a través de una trama policíaca, retrata la Nicaragua actual.



"Creo que voy a sentarme a empezar mi siguiente novela, que seguramente será sobre la serie del inspector Morales (...) estas son mis intenciones", afirmó Ramírez, exiliado en España desde 2021, después de que el gobierno de Daniel Ortega emitiera una orden de detención en su contra.



El autor de "Margarita, está linda la mar", protagonista de una Semana de Autor que le acaba de dedicar la Casa de América en Madrid, afirma que "obviamente" Nicaragua estará presente en su próxima obra, porque los personajes de la saga son nicaragüenses y se desarrolla en un ambiente nicaragüense.



No obstante, "veremos si este personaje ahora habla desde el exilio o no", apuntó.



Tras apoyar la revolución sandinista y formar parte del primer gobierno liderado por Daniel Ortega (1985-1990), se distanció del presidente de Nicaragua (en el poder desde 2007), que llegó a despojarle de su nacionalidad en 2023.



Ramírez (Masetepe 1942) reconoce que "añora" Nicaragua, "sin embargo la escritura está hecha de memoria e imaginación" y "cumple un papel muy importante a la hora de evocar, no solo los ambientes del país ausente, sino el lenguaje que nace de ese país", reflexiona.



"Al fin y al cabo, un escritor escribe desde donde esté, la escritura se hace desde dentro de cuatro paredes y yo llevo adelante mi tarea pensando que estoy en Nicaragua y tratando de asumir mis libros desde Nicaragua", continúa en la entrevista telefónica con Efe.



El autor de "El cielo llora por mi" celebra el homenaje recibido esta semana, al que se han sumado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, su compatriota Gioconda Belli, el colombiano Juan Gabriel Vásquez o el argentino Martín Caparrós.



"Me siento muy complacido de que un escritor hispanoamericano pueda llegar a tener estos reconocimientos en España", concluye Ramírez, que es también comisario literario del programa de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Guadalajara (México), que comenzará el próximo día 30.EFE