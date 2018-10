30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 9:39 a.m. 9:39 a.m.

MIGRACIÓN DE UNIVERSITARIOS TICOS A NICARAGUA

No solo los nicaragüenses emigramos a Costa Rica, también los ticos migran a nuestro país. Una de las razones principales por las que deciden establecerse en Nicaragua, es por los altos costo de la educación en el vecino país del sur. Estudiantes costarricenses coinciden en que estudiar una carrera universitaria en Costa Rica les cuesta tres veces más comparado al precio en Nicaragua. En total, son 17 los estudiantes ticos que decidieron trasladarse a Managua para iniciar la educación superior. Fabian García de origen colombiano y nacionalizado en Costa Rica expresó a 100% Noticias que en una universidad privada en su país pagaba entre 1200 a 1300 dólares por cuatrimestre, sin incluir los 250 dólares por pago de cada materia. ''Aquí en Nicaragua pago 120 dólares, sale más económico el título y me lo convalidan en Costa Rica, además salgo como médico veterinario y zootecnista'', valoró. Por su parte, Alberto Vega concuerda con este dato y señaló ''sale más económico vivir aquí en Nicaragua, me ahorro el dinero con el que podría sobrevivir un año''. Cristina Toledo, estudiante nicaragüense hizo énfasis en la buena relación que sostienen con los estudiantes extranjeros, a quienes calificó de 'hermanos'. Luz Olivares, docente de la UCC; destacó que los estudiantes empiezan a realizar las prácticas profesionales desde el primer año de la carrera, lo cual incide en el desarrollo profesional e integral de los alumnos. Stalin Andino/100% Noticias