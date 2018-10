7 DATOS INTERESANTES SOBRE EL ISLAM QUE DEBES CONOCER

#7 El islam es la segunda mayor religión del mundo

El islam es una de las mayores religiones del mundo, sin embargo sabemos muy poco sobre sus costumbres, cultos y creencias. Hoy vamos a hablar de 7 interesantes aspectos del Islam que todos deberíamos conocer.El islam es la segunda religión del mundo según el número de devotos practicantes. Se estima que cerca de un 32 % de la población mundial es cristiana, mientras que más de un 19 % es musulmana. Luego les sigue hinduísmo, con algo más de un 13 %.Solo un 70 % de los musulmanes se encuentra en Asia, el resto está distribuido por todo el mundo, en todos los continentes. Un 26,71 % de los musulmanes vive en África, un 2,99 % en Europa, un 0,51 % en América y un 0,03 % en Oceanía.Los árabes son un pueblo, no una religión; la religión es el islam: no todos los árabes son musulmanes. El pueblo árabe es el originario de la panínsula arábiga y otros territorios circundantes de lengua árabe como el norte de África. Si bien es cierto que la religión islámica se creó y extendió también por estos territorios, no todas las personas de origen étnico árabe son musulmanas. Se llama árabe a una personas originaria de la península arábiga o cuya lengua materna sea el árabe, independientemente de su religión.Las religiones abrahámicas son las fe monoteístas que comparten la creencia en Abraham como el primero de los patriarcas postdiluvianos. Son cuatro: el cristianismo, el judaísmo, el bahaísmo y el islam. Esto es un ejemplo de lo similares que son estas religiones entre sí, ya que conforman la mayor familia de religiones con un origen común.El islam no es una religión homogénea, existen diferentes ramas o doctrinas: los suníes (o sunitas) y los chiíes. Ambas ramas comparten creencias similares, pero tienen diferencias teológicas y legales importantes. Los suníes son cerca del 90 % de los musulmanes, y los chiíes solo un 10 %. Solo en tres países los chiíes son mayoría respecto a los suníes: Irán, Irak y Líbano. La formación de estas dos ramas tiene origen en la muerte del profeta Mahomaen el año 632. Después de la muerte del profeta los musulmanes debían decidir quién sería su sucesor. Una minoría sostenía que el propio Mahoma había designado a Alí, su primo y yerno, para que sea su sucesor. Esta minoría romaría el nombre de chiíes. La gran mayoría de los musulmanes, los suníes, decidieron que el sucesor del profeta sería Abu-Bakr, suegro de Mahoma, mercader de La Meca y miembro de la tribu de Quraish. En ese entonces Abu-Bakr se convirtió en el primer Califa. Ambas ramas continúan enfrentadas, y su separación es la principal causa de los conflictos bélicos contemporáneos entre musulmanes. Además de la muerte, el nacimiento de Mahoma también es un punto de desacuerdo entre estas ramas del islam. En general se cree que Mahoma nació hacia el 570 en La Meca (actual Arabia Saudita, de dominio suní), pero algunos chiíes creen que nació en Persa (actual Irak, de dominio chií).Los lugares santos para los musulmanes son tres: La Meca, Medina y la Mezquita de Al-Aqsa. La Meca es donde supuestamente nació Mahoma y donde todos los musulmanes tienen peregrinar al menos una vez en su vida. Las cinco oraciones obligatorias diarias para los musulmanes, además, deben ser orientadas a la ciudad de La Meca. Medina es la segunda ciudad más importante para los musulmanes ya que es a donde migró Mahoma cuando se fue de La Meca. La ciudad es tan importante para los musulmanes que no se permite la entrada a nadie que no sea musulmán. La Mezquita de Al-Aqsa se encuentra en Jerusalén y la tradición musulmana relata que es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Esta mezquita es tan importante que una oración allí equivale a 500 oraciones normales.Elalendario islámico comienza con la Hégira, es decir, la emigración de Mahoma de La Meca a Medina., que equivale al año 622 del calendario gregoriano. Las dos principales festividades para los musulmanes son: Eid al-Fitr («banquete de caridad») y Eid al-Adha («celebración del sacrificio»). El Eid al-Fitr representa el fin del Ramadam, que es el noveno mes delcalendario musulmán, durante el cual se practica el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. La festividad de Eid al Adha es representada por los musulmanes de todo el mundo con la ofrenda de un sacrificio animal (comúnmente una vaca o un cordero) como un agradecimiento apor salvar la vida del hijo del profeta Abraham. Tomado de Batanga