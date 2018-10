ERA DIGITAL PROVOCA SEDENTARISMO JUVENIL

9:53 a.m.

Desde sus inicios la globalización enseñó que mientras más máquinas se posee se es mejor persona, sin embargo lase ha vuelto la paradoja del siglo XXI, las computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, y otras pantallas, están cooperando en los índices de la. No es que los aparatos tecnológicos sean el causante total, sino el uso que se les da, surgiendo por esta razón datos que revelan que la tasa demás alta, es de una generación que nació y se crió en medio de la. Según la(OMS), actualmente hay alrededor de 41 millones de niños menores de 5 años con, de los cuales más del 80% es de países desarrollados. Esto no se debe específicamente por los niños, pues al ser menores corresponde a los padres ver los alimentos que ellos consuman y laque se les infunda a los infantes.Alejandro Hita, jefe del departamento de cardiología del Hospital Universitario Austral, dijo "el primer paso es que las familias que atraviesan un problema como este sean conscientes de lo que están viviendo y del perjuicio que podrá tener la vida de su hijo en un futuro". Elpuede llegar a afectar el sistema cardiovascular, ya que como explicaba Hita "el sistema vascular de la gente joven se va dañando más precozmente, lo vamos gastando antes, y eso sucede porque hay cantidad de cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Muchos jóvenes de hoy en día pasan horas delante de una pantalla apretando botones" Los problemas cardiovasculares en los jóvenes se deben al, mala alimentación, obesidad, y falta de ejercicio, que pueden llegar a desencadenar ataque cardiaco. Según la investigación del registro global Multicéntrico de Eventos Coronarios Agudos, (GRACE), 104 centros de salud privados y públicos en 14 países entre 1999 y 2015, notaron el incremento de un 19,5% en episodios cardíacos en personas menores de 40 años. Fuente: Infobae