EL BLOGUERO NICARAGÜENSE DE 15 AÑOS DE EDAD

Entre sus gustos musicales, Román destaca a The Beatles, Queen y Electric Light Orchestra.

*Foto: Cortesía Sus facciones se asemejan a las de un adulto. Serio, perspicaz, sarcástico y crítico, pero más allá de sus rasgos o carácter, hay un adolescente realmente. Su nombre es, de apenas quince años edad. Sandino Torres es un menor originario de Nandaime. Producto de la relación entre Imelda Torres, una psicóloga, hija del icónico Pedro "Pelón Torres", y el compositor y músico del conjuntoEl joven bloguero sintió gran atracción por la literatura desde pequeño. Quizás ha leído un aproximado de 50 o 60 libros. La mayoría digital. Podemos decir que es un Milenial. Como característica singular de éstos lectores poco habituales, es que es cauto al momento de dar a conocer su información personal. Captura de pantalla tomado del blog donde el menor escribe sus poemas. -Tengo quince, ya en unos meses dieciséis (no me gusta decir mi edad en internet) – respondió el joven escritor vía mensajes cuando se le consultó su edad en su cuenta deLa que más usa para expresar sus más amargos presagios. El milenial nandaimeño es poco simpatizante de las piñatas, le irrita ver a las personas ingerir licor y las demás cosas que suelen estar en su entorno. Es crítico a la religión y la superstición. Amante al conocimiento y a la ciencia post moderna. Algunas de sus poesías son dedicadas a la naturaleza, y al amor.[perfectpullquote align="left" cite="Si quieres leer su blog haz click aquí" link="https://thoenigen.wordpress.com/" color="" class="" size="18"]

Poesía: Una estrella

"Una estrella me mira con pena, es una roca en un mar de oscuridad que no puede hacer más que observar mi martirio sin causa, sus hermanas renunciaron a mí, la luna misma renunció a mí, mas ella permanece, ahí sigue alzada, en esa profunda sábana que cubre mi vista y mi seguridad. Es curioso poder verle conmigo, ser compañía de adictos entre arbustos con sed no es lo que hace una estrella, menos una así de hermosa."

Algunos de sus escritos: A Mónica, Uróboros, Ceguera.

