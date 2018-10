SERGIO RAMÍREZ PUBLICARÁ “YA NADIE LLORA POR MÍ”

9:51 a.m.

El escritor Sergio Ramírez publicará en octubre su nueva novela, titulada "Ya nadie llora por mí", una secuela de "El cielo llora por mí", anunció hoy a Efe durante su estancia en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima, publicó el medio colombiano WRadio.

Ramírez comentó que la novela saldrá bajo el sello de Alfaguara y que tendrá nuevamente como protagonista al inspector Dolores Morales, esta vez ya retirado del departamento antinarcóticos de la Policía y con una humilde agencia de investigación abierta en Managua.

LEE TAMBIÉN: SERGIO RAMIREZ SE REUNIÓ CON PRESIDENTE DE COSTA RICA

El autor indicó que el inspector Morales tendrá que resolver un caso, y esa será la excusa para su propósito principal, que es "retratar la Managua y la Nicaragua de hoy en día", con todas sus "anormalidades" institucionales.

"Me parece que la novela negra en Latinoamérica se diferencia mucho de la anglosajona en que la usamos para contar las anormalidades de la realidad social y política, porque en América Latina es lo contrario al mundo anglosajón, donde sí existen cuerpos de policía, jueces y fiscales confiables", agregó Ramírez.

"Mi propósito no es hacer denuncia política, solo contar una historia encuadrada en una realidad que es ineludible. La contaré con todas las técnicas necesarias para que el lector no me abandone", agregó.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!