España otorga nacionalidad al escritor nicaragüense Sergio Ramírez

España aprobó este viernes, conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, a quien se reconoce por su "especial vinculación" con España y participación en instituciones culturales como la Real Academia de la Lengua, el patronato del Instituto Cervantes, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o la cátedra Vargas Llosa.

“Como nicaragüense me siento honrado por la distinción que el Consejo de Ministros de España me hace al concederme la ciudadanía de ese país… De España he recibido también otras distinciones que han marcado mi carrera literaria, entre ellas el Premio Cervantes. Lo agradezco de todo corazón desde Nicaragua, donde vivo al lado de mi familia, mientras tanto seguiré viajando a España con la constancia de siempre, gozando ahora del título de la doble nacionalidad”, expresó Ramírez a través de redes sociales.

El diario El País, refirió que Ramírez "ha manifestado su deseo de residir en España de forma definitiva o por largas temporadas, teniendo en cuenta la situación de inseguridad e inestabilidad política de Nicaragua".

La modalidad de adquisición de nacionalidad por carta de naturaleza se otorga de forma discrecional cuando se estima que concurren en el interesado circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular.