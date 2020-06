¿'Los Simpson' 'predijeron' la Casa Blanca apagada?

Tras el asesinato de George Floyd bajo custodia de un policía, miles de estadunidenses han salido a las calles a exigir justicia y el fin del racismo. Ante la tensión y el bloqueo de los manifestantes, la Casa Blanca apagó sus luces la noche del domingo 31 de mayo, luego de que se diera a conocer un video donde se ve el momento en que la residencia presidencial de Estados Unidos ‘desapareció’ en la oscuridad, internautas compararon el suceso con una escena de la serie de televisión Los Simpson.

En los últimos años, Los Simpson se han vuelto tendencia por sus predicciones ya sea con la llegada de los avispones asesinos o la presidencia de Donald Trump. En esta ocasión, ¿Los Simpson predijeron que la Casa Blanca apagaría sus luces? Resulta que no es una predicción al pie de la letra porque en el episodio de la serie animada la residencia no está iluminada por otro motivo.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs