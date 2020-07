Vea qué pasó con un joven tras subir video creativo en TikTok

Lo que pareciera un cuento de hadas se convirtió en la realidad para el joven estadounidense Julian Bass luego de publicar un video en la aplicación Tik Tok y que el mismo presidente ejecutivo de The Walt Disney Company lo vio comentó “que el mundo debe conocer tu talento2.

Se conoció a través del medio NTN24 que Bass subió inicialmente a Tik Tok un video suyo haciendo cambio de ropa y con efectos visuales de personajes como Ben 10, Spiderman y Finn de Starwars, pero la sorpresa le llegó cuando subió ese mismo video a Twitter, donde Robert Iger, presidente ejecutivo de la compañía Disney, le escribió: “el mundo conocerá tu nombre”.

if y’all can retweet this enough times that Disney calls, that’d be greatly appreciated pic.twitter.com/GrKlIRxg3J