Presentadora de TV pierde diente en vivo

La presentadora del noticiero de la cadena ‘1+1’ en Ucrania Marichka Padalko, se viralizó en redes sociales, luego de perder un diente mientras conducía un programa en vivo.

Aunque la presentadora intentó disimular lo que había pasado y hasta tratar de no gesticular mucho para que no se vea el orificio en su dentadura, no tuvo mucho éxito y el clip no tardó en volverse viral en redes sociales.

Algunos televidentes consideran que la conductora supo reaccionar a tiempo dado que al notar que algo no andaba bien con su diente, lo retiró de su boca con su mano y sin hacer expresión alguna, para así continuar con el noticiero.