En un video que circula en la plataforma de Tik Tok se aprecia a una pareja se encontraba contrayendo matrimonio cuando, de repente, una mujer presente en la ceremonia comenzó a gritar en alto, "Anthony, sé que me escuchas, aquí está tu bebé".

#Curiosidades|Mujer interrumpe boda de hombre que la dejó embarazada pic.twitter.com/BkGjDsuPWf — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 24, 2020

Cuando la supuesta amante del futuro marido comenzó a decir esta frase, los asistentes de la boda se giraron incrédulos hacía la mujer que pronunciaba dichas palabras mientras que Anthony, el marido, no se inmutaba ante esta confesión.

De igual manera se escucha como los asistentes pronunciaban repetidamente varios 'oh my god' ('oh, dios mío'), muy asombrados por lo sucedido. De repente, ante la frase de la supuesta amante de Anthony, reaccionó la hija de la esposa al grito de "¡Has arruinado la boda de mi madre, ¿qué narices te pasa?!", corriendo dirección hacia la supuesta amante, con intenciones de agredirla.

Hasta el momento el video acumula más de 10 millones de reproducciones y casi 2 millones de “me gusta” y se ha convertido en viral en TikTok.