Diputado aparece desnudo en una sesión virtual

Un diputado paraguayo identificado como Ricardo González está por estas horas en boca de todos los paraguayos luego de que protagonizó este miércoles un hecho muy singular. En plena sesión virtual, el político apareció en cámara sin ropa reportó el medio Infobae.

De acuerdo con la información publicada por este medio el diputado luego de que se viralizaran las imágenes, González explicó: “Tuve una desatención. Se me derramó el tereré en la camisa y fui a cambiarme. Pensé que apagué la cámara. Pido disculpas por el incidente”.

De igual manera señalo que “Me saqué la camisa porque me había manchado y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa. Eso fue lo que ocurrió”, le explicó luego al periódico local ABC.

Lo más sorprendente es que en un momento del video, cuando se ve al diputado pararse, no se distingue si estaba desnudo de cuerpo entero.

Asimismo, González, tras excusarse, manifestó: “De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y al auditorio”, concluyó.

El diputado prometió que en la próxima sesión pedirá perdón ante el pleno. En tanto, el presidente de la Cámara, Pedro Alliana, no hizo ningún reclamo en ese sentido hasta el momento.