China difunde las primeras imágenes de Marte captadas por su sonda Tianwen-1

Pekín, 13 feb (EFE).- La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) ha difundido las primeras imágenes en vídeo de Marte captadas por su sonda Tianwen-1, que se encuentra en la órbita del planeta rojo desde el pasado miércoles y prevé amartizar con un módulo y un vehículo explorador el próximo mayo.

Se trata de dos vídeos, de algo menos de un minuto cada uno, realizados en el momento que la Tianwen-1 entró en la órbita de Marte después de seis meses y medio de viaje desde la Tierra.

Las imágenes se difundieron a última hora de este viernes coincidiendo con la celebración en China del primer día del Año Nuevo lunar.

"Tianwen-1 envió la bendición del Año Nuevo desde el lejano Marte", señaló la CNSA en su página web, al tiempo que difundía las imágenes.

Los vídeos muestran la ligera vibración de la sonda cuando encendió los propulsores para frenar e incorporarse a la órbita marciana.

A continuación, se pueden apreciar varios cráteres en la superficie de Marte, una vez que la astronave comienza a girar en la órbita elíptica del planeta, que tarda diez días terrestres en recorrer completamente.

Watch: Footage of #Tianwen1 entering the orbit of Mars released



more: https://t.co/cWcIlRJ6gQ pic.twitter.com/KmVK9Gs3BR