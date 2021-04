Joven resulta quemada al intentar probar extravagante bebida en un cumpleaños

Seriamente quemada resultó una joven que celebraba el cumpleaños de su amiga, mientras preparaba un exótico trago el increíble hecho quedo registrado en un video viral en las redes sociales en el que se muestra el impactante momento en que la joven toma fuego, según reporta el medio People en español.

De acuerdo con el medio, la víctima fue identificada como Marissa Daniel, quien se encontraba de visita en el país desde Baltimore, MD, junto a unas amigas cuando visitaron el bar Las de Guanatos. La joven sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y otras partes del cuerpo.

Y es que en el video se muestra el momento en el que el mesero se acerca a la mesa y flamea un trago, segundos después se produce una llamarada que alcanza las piernas de la festejada y el rostro y el cabello de Daniel en el momento en que intenta auxiliar a su amiga.

MESERO LE #QUEMA LA CARA A #TURISTA EN #CANCÚN



Marissa Daniel, una #mujer originaria de Baltimore, terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro, luego de sufrir un accidente en un bar de Cancún, Quintana Roo. pic.twitter.com/RxBqo7aLZb — El Dato (@eldatomx) April 12, 2021

Luego del lamentable hecho en un mensaje en redes sociales, la joven estadounidense contó que el hecho sucedió el pasado 4 de abril y que las quemaduras de segundo grado le dañaron el lado izquierdo de su cara, en la oreja izquierda y en el brazo, según reportes del periódico digital Yucatan.com.

Además, aseguró que el personal del bar no le proporcionó ayuda, por lo que busca emprender acciones legales contra los responsables y contra el establecimiento.

"He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo y la oreja izquierdos. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras", escribió en Facebook.

"Compartí mi publicación en su página, pero no pasó ni una hora y ellos eliminaron los comentarios. Por favor, ayúdenme a hacerlo viral. Quiero justicia por lo que esta gente me hizo", añadió.