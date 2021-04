Artista callejero no logra recaudar dinero en semáforo y encuentra consuelo en su perrito

En uno de los semáforos que adornas la ciudad de Barranquilla, en Colombia fueron grabadas las imagines que muestran que un joven artista callejero que se ve cantando y derrochando talento en el semáforo es un migrante venezolano que, como sucede en diferentes partes de América Latina, salió de su país en busca de oportunidades y demostrar su talento para ganarse el pan de cada día. Pero no estaba solo, sino acompañado de su fiel compañero, un perrito al que ató en un poste cerca de la pista para evitar que le sucediera algo.

De acuerdo con la información del medio Deport el artista, vestido de ranger con micrófono en mano, comenzó a cantar aprovechando la luz en rojo del semáforo, pero una vez pasó por los vehículos que se encontraban ahí, no recibió un solo peso de las personas, por lo que se dirigió hacia donde se encontraba su perro para abrazarlo y encontrar consuelo.

Asimismo, destaca que él recibió no solo reacciones de las redes sociales, sino también de algunas empresas, quienes se habrían puesto en contacto con el Instagram del influencer para hacerle llegar propuestas de trabajo.

El video ha conmovido a miles de internautas y ha traspasado fronteras y, pese a que cientos de internautas se ofrecieron a hacer una colecta, el rapero venezolano se negó a recibir el dinero y solo pidió un trabajo para ganárselo honradamente, según indican medios colombianos.

Y es que no hay golpe más duro que la indiferencia, pero hay quienes son incondicionales. No hay frase que reconozca más a un artista que “por amor al arte”. Y es que esta profesión, muchas veces, no es correspondida como merece en cualquier tiempo, menos aún en el de pandemia. Son muchas las personas que se aventuran -porque sí, no sabes si lograrás tener el éxito soñado- a hacer cualquier actividad dentro de lo que se considera arte y, aunque en verdad tengan el talento para sobresalir, no todas las personas estamos capacitados para comprenderlo.