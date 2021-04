Conmovedor momento abuelo llora tras atropellar a motociclista y ambos se abrazan

Viral se ha convertido el video donde se logra ver a un adulto mayor llorando desconsoladamente luego de haber atropellado a un motociclista, quien, ante la reacción del adulto mayor, lo abraza para tratar de consolarlo y tranquilizarlo, así lo reporta El Heraldo de México.

El incidente ocurrió en septiembre de 2019, sin embargo, recientemente, el video volvió a tomar relevancia en internet. Un testigo se encargó de grabar el momento y compartirlo en redes sociales donde diversos usuarios han reconocido al motociclista por haber consolado al hombre en lugar de reclamar.

Uno de los testigos presentes manifestó "pensé que el motociclista iba a pelear con él, pero el anciano salió del auto angustiado, con las manos en la cabeza, y luego de ayudarlo a levantarse comenzó a llorar, así que el chico lo abrazó", comentó

El anciano atropelló al motociclista ocasionando que este cayera sobre la cinta asfáltica, afortunadamente el joven, de quien no se supo su identidad, no presentó lesiones de cuidado y su motocicleta no sufrió daños mayores por lo que pudo retirarse por sus propios medios del lugar, de igual manera que el anciano.

“Qué gesto tan noble. Este motociclista es un gran ejemplo a seguir”, comentó un usuario en el video que hasta el momento acumula más de 50 mil reproducciones y el doble de reacciones en Instagram. Cabe mencionar que el video también circula en otras redes sociales, los usuarios se han conmovido y celebrado el actuar del motociclista.