09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 6:48 a.m. 6:48 a.m.

HASTA LOS SIMPSON SE BURLAN DE DONALD TRUMP

None

Desde que el magnate Donald Trump se lanzó oficialmente como precandidato por el Partido Republicano para ser presidente de los Estados Unidos, no ha sido noticia por otra cosa que no sean sus insultos racistas y xenófobos contra los hispanos, específicamente contra los mexicanos. Como resultado, más allá de sus posibilidades reales, la aventura solamente le ha servido para perder contratos y amigos en el negocio: Univision, NBC, Macy's e ESPN cortaron sus relaciones con el dueño de Miss Universo. Incluso muchas de las concursantes y reinas lo han criticado y hasta denunciaron maltratos. Ahora se suman Los Simpson, con un capítulo en el que Homero visualiza el extraño mundo que vive sobre la cabeza del magnate. En la primera parte del corto, el padre de Bart es sobornado para que apoye la campaña del magnate por 50 dólares. Homero es sobornado para apoyar a Trump por 50 dólares Pero accidentalmente se acerca demasiado al candidato y comienza entonces su "viaje Trumptástico" -una parodia del clásico de ciencia ficción Viaje Fantástico, que explora el cuerpo humano-. Homero es reducido en tamaño e introducido dentro de la famosa y colorida cabellera del polémico Donald. Homero se pierde en el mundo fantástico de la cabellera de Donald Trump Allí descubre un mundo oculto en el que se cruza con los monos del Planeta de los Simios y los de 2001: Odisea del Espacio, así como la desaparecida pionera de la aviación norteamericana Amelia Earhart y el ladrón de Big Mac llamado en inglés "Hamburglar" (juego de palabras entre "hamburger" y "burglar", "hamburguesa" y "ratero" en inglés). También se ríe de los problemas de negocios que le generaron a Trump sus declaraciones racistas. Se puede ver una tarjeta de regalo de Macy's con la inscripción "Piérdete", una pase de estacionamiento libre de NBC cancelado y una banda de "Miss Universo" rota perdida en el viento. Trump anuncia su candidatura mientras Homero es expulsado del escenario Simpson es eyectado de la boscosa cabellera para aparecer en el escenario en el que el magnate está anunciando su candidatura una vez más, con el lema: "Estados Unidos, tú puedes ser mi ex esposa". El "viaje Trumptástico" termina cuando Homero protesta en el escenario, es retirado por fornidos guardaespaldas y arrojado afuera. Un pelo que le ha quedado adherido a la ropa aparece entonces en escena y cierra el segmento volando hacia la Torre Trump, que parece dominar todo Springfield. INFOBAE