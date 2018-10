23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 10:34 a.m. 10:34 a.m.

UN ESTUDIO REVELÓ CUÁLES SON LOS ASIENTOS MÁS SEGUROS EN UN AVIÓN

None

De acuerdo con un estudio de la revista TIME, es falso el mito de que las primeras filas de asientos de los aviones (el sector "primera clase") son las más seguras a la hora de un accidente aéreo. La revista estadounidense analizó 17 accidentes con víctimas mortales y sobrevivientes ocurridos desde 1985 y concluyó que los asientos más seguros son los situados en la parte trasera del avión. Pero eso no es todo. También destacó que las butacas con menor riego de mortalidad son las del centro en cada fila, es decir, las que no son corredor ni ventanilla. Estas conclusiones fueron resultado de un análisis con datos tales como que la tasa de mortalidad de los asientos del último tercio de la cabina se sitúa en el 32%, un porcentaje que asciende al 38% en la parte delantera de la aeronave y al 39% en el tercio medio. Los asientos centrales de la parte trasera de la cabina obtienen los mejores resultados de supervivencia, con un 28% de tasa de mortalidad. Y las butacas junto al pasillo en el tercio medio del avión tienen una tasa de mortalidad que se eleva hasta el 44 por ciento. A pesar de lo sombrío de los datos, no hay que olvidar que el avión es el medio de transporte más seguro. Las probabilidades de perecer en un accidente aéreo son de 1 sobre 8.000, mientras que en el caso del automóvil son de 1 sobre en 112, y de 1 sobre 900 en moto. INFOBAE