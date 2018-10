BEBÉS LLAMADOS AIR FORCE ONE Y OBAMA PARA RECORDAR GIRA PRESIDENCIAL A KENIA

Varios recién nacidos en Kenia recibieron nombres en homenaje al presidente de Estados Unidos,, que dejó de recuerdo nombres como AirForceOne Barack Obama o Michelle. En, ya hay varios niños llamados Barack Obama, pero desde que el presidente estadounidense pisó suelo keniano el viernes, dos madres de la ciudad occidental de Kisumu decidieron llamar a sus pequeños como el avión presidencial de EEUU, Air Force One. "He decidido llamar a mi bebé 'AirForceOne Barack Obama' para que todos podamos recordar la visita de Obama a Kenia, pues es una gran bendición", explicó una de las madres, Lucy Akinyi Okot. La otra madre, Lucy Atieno, decidió que su hijo se llame AirForce One, a secas. "Me han dicho que es el mejor avión porque transporta a un líder muy poderoso de América que también es keniano", contó. Los dosen el hospital Kisumu Jaramogi Oginga Odinga Referral y cuyos nombre homenajean a Obama, según la enfermera Dolphin Akinyi. "Ayer (viernes) a las 20H30 tuvimos ocho partos y todos los bebés están en una condición muy estable", indicó. Para las niñas también se buscaron fórmulas que recordaran el día en el que un presidente estadounidense visitó por primera vez Kenia. Para una de ellas se eligió Michelle, el nombre de la primera dama de EEUU; para otra, Malia, como la hija mayor de la pareja; y para la tercera Malia Sasha. "", dijo Wilkister Anyango, que eligió los nombres de las dos hijas de Obama para su propia prole. Por el momento no se habían dado casos de niños llamados como la limusina blindada de Obama, popularmente conocida como "La Bestia". END