UNA LUNA AZUL ILUMINARÁ EL CIELO ESTE VIERNES

Si algo inusual te llegara a pasar este viernes, podrás decir que te pasó "aquella vez de la luna azul". El 31 de julio, segunda luna llena del mes, aparecerá una inusual luna azul en las Américas, que no se había registrado en la región desde agosto de 2012. Cada mes tiene una luna llena, pero debido a que el ciclo lunar y el calendario no están bien sincronizados, cada tres años se finaliza con dos lunas en el mismo mes. Y la del 31 de julio será la segunda en un mes, por eso se llama "luna azul", según la revista de Astronomía . Pero el satélite terrestre no aparecerá esta vez tan azul del todo. Usualmente, cuando la luna toma un color azulado, es por la presencia de partículas de smog o polvo en la atmósfera, como por ejemplo durante una erupción volcánica catastrófica.Un ejemplo de esto ocurrió en 1883, cuando el volcán indonesio Krakatoa hizo erupción, arrojó tanta ceniza en la atmósfera que la luna tomó un tinte cerúleo o azulado, durante años, año tras año. Luego de la masiva explosión, que los científicos creen que tiene la fuerza de una bomba nuclear de 100 megatones, los escombros volcánicos causaron atardeceres rojos vibrantes y la luna pareció tener un tinte azulado. El tono azul oscuro del cielo, también puede afectar el color que percibimos. Cuando se acuñó la frase 'una vez cada luna azul', significaba que era algo muy poco común, según el Centro de Datos de la NASA . La más reciente luna azul que realmente tuvo un tono azul ocurrió en Edimburgo, Escocia, en septiembre de 1950. El astrónomo Robert Wilson del Observatorio Real pudo ver el fenómeno concluyó que la luna se ponía de ese color porque la luz del satélite estaba viajando a través de un grupo de nubes que tenían partículas de humo y cenizas de un incendio forestal en Alberta, Canadá. Estas partículas cruzaron el Atlántico y flotaron sobre Escocia durante el evento lunar, creando un espectáculo poco usual, de acuerdo con la NOAA . El uso moderno de la frae se atribuye a un escritor de Sky and Telescope que en 1940 intentó aclarar una definición poco clara usada por el Almanaque de Granjeros de Maine. El Observatorio Naval de Estados Unidos de Washington dice que cuando una temporada tiene cuatro lunas llenas, la tercera se llama una luna azul. Este evento lunar se repetirá de nuevo en enero de 2018.