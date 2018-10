21, Agosto, 2015 21, Agosto, 2015 8:02 a.m. 8:02 a.m.

LA MUJER CON LAS PIERNAS MÁS GRANDES DEL MUNDO

Según la OMS, la enfermedad que sufre Mandy Sellars respecto del crecimiento de sus piernas, se considera una padecimiento extraño debido a que la padece un limitado número de personas: 1 de cada 100.000. En ese sentido, el problema radica que este tipo de enfermedades, al afectar a muy pocos individuos, no cuentan con estudios acabados del tema. La mujer que padece de dicho mal, nació en el Reino Unido en 1975, y estuvo acompañada desde su niñez por este raro estado que hacía que sus piernas fueran considerablemente largas, grandes y asimétricas junto con unos pies que no paraban de crecer, lo que dificultó su caminar. Lamentablemente, a la edad de 30 años, sufrió una infección muy grave en una de sus piernas por lo que se sometió a una cirugía donde se las amputaron. Para la mujer, fue un alivio debido a que se había librado del problema que le generaba el constante crecimiento de la pierna. No obstante, el muñón pronto empezó a crecer de forma desbocada lo que provocó una circunferencia de gran tamaño. Pero no todo estaba perdido, dado que los médicos llevaron a cabo varias investigaciones y llegaron a la conclusión que había una alteración en la secuencia de ADN. Su gen PIK3CA está mutado en las células de sus piernas. Lo que significa que en sus piernas existe una proteína imperfecta que al estar activa envía señales de crecimiento. Este crecimiento significó que se le aplicó la Rapamicina, una sustancia capaz de bloquear la acción de la proteína llamada mTOR en el gen PIK3CA. De esta forma, Mandy, al llevar a cabo el tratamiento, detuvo el crecimiento de sus piernas.