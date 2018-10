30, Agosto, 2015 30, Agosto, 2015 10:57 a.m. 10:57 a.m.

ALIMENTACIÓN EN EL EMBARAZO DETERMINA LA GENÉTICA DEL HIJO

Un estudio realizado por la Universidad de Baylor en Houston, demostró que una alimentación balanceada previa y durante el embarazo puede cambiar permanentemente el ADN del bebé, incidiendo en la interpretación de los genes del niño por el resto de su vida. La investigación evalúo a 168 mujeres embarazadas, divididas entre quienes se alimentaban balanceadamente y quienes por el contrario estaban mal alimentadas. Durante el periodo de pruebas se midieron los niveles de nutrientes de las madres a partir de muestras de sangre, y se analizó el ADN de los bebés entre los dos y los ocho meses después de nacer. Branwen Henning, jefa del análisis, indicó que los resultados hacen hincapié en la necesidad de una dieta balanceada no sólo durante el embarazo, sino para la concepción. La nutricionista Raquel Tejada comenta: “Alcanzar el equilibrio no es una misión imposible y tampoco amerita sacrificar una lista de alimentos, debemos recordar que no hay alimentos buenos o malos, solo dietas mal balanceadas, y ahí es donde radica el secreto para que el embarazo transcurra con total normalidad y sin afectar la salud de la madre o el hijo”. Además destaca que el embarazo no es una razón para dejar de hacer actividad física. Por su parte, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos afirma que con la práctica de actividad física el bebé no se ve perjudicado de ningún modo. Al contrario, significa un beneficio para la madre, porque además de mantener el equilibrio calórico, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes. FUENTE: EL SALVADOR.COM