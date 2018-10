18, Septiembre, 2015 18, Septiembre, 2015 7:37 a.m. 7:37 a.m.

VENDEN ESPERMA Y ÓRGANOS EN CHINA PARA COMPRAR EL NUEVO IPHONE 6S DE APPLE

Los iPhone 6S de Apple comenzarán a comercializarse el 25 de septiembre en China con un costo aproximado de 1100 dólares, aunque ya hay informes que hay locales que aumentarán ese precio debido al frenesí de los consumidores. Tanta es la desesperación que el diario China Daily afirmó que dos hombres trataron de vender sus riñones a cambio de dinero para comprar el nuevo producto. Uno de los hombres que desesperadamente quiere el iPhone 6S, de apellido Wu, reconoció que desea el aparato tecnológico, pero que no tiene suficiente dinero para pagar uno. El nuevo producto de Apple posee la tecnología 3D Touch Reuters Es por eso que su amigo Haung le sugirió vender sus órganos a los compradores del mercado negro que podrían pagar hasta más de 30.000 dólares. Los dos hombres se contactaron con un comprador en línea y fueron a realizarse las pruebas médicas en un hospital en Nanjing. Sin embargo, quien iba a adquirir los órganos no se presentó y Wu pudo repensar su decisión, así que le informó a la policía del plan. De todas formas, Huang al parecer sigue adelante con la ridícula idea, y huyó para no ser localizado. Al ver la desesperación de la población por el iPhone 6s, el Hospital Renji tuvo una brillante idea para la donación de esperma bajo el lema "no hay necesidad de vender sus riñones, usted puede tener fácilmente un 6S". Las reservas de los 6S y 6S Plus están por superar las 10 millones de unidades El portal Changjiangtimes.com afirma que una donación de esperma de 40ml puede costar hasta 800 dólares, casi suficiente para cubrir la totalidad del costo del teléfono. INFOBAE