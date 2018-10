26, Septiembre, 2015 26, Septiembre, 2015 1:16 p.m. 1:16 p.m.

LAS MUJERES GIMEN PARA MANIPULAR A SUS PAREJAS

Investigadores de la ‘University of Central Lancashire’ (Reino Unido) descubrieron que un cuarto de las mujeres gimen cuando tienen sexo, pero no por placer, sino como una forma de manipular el comportamiento del hombre durante la relación y sacar ventaja. Para determinar eso, los investigadores encuestaron a un grupo de participantes mujeres que tenían entre 18 y 48 años de edad, con preguntas sobre gemidos, gritos y uso de palabras como “sí” o “más”, durante el coito. Los resultados revelaron que cuatro de cada cinco mujeres gimieron exageradamente para fingir placer sexual con sus parejas, por lo menos en la mitad de las veces que tuvieron relaciones. “Las mujeres empleaban los gemidos y las palabras de ánimo para acelerar el proceso debido a que sentían fatiga, aburrimiento o molestias en vez de ser una expresión directa de la excitación sexual”, afirman los investigadores. “Con sus gemidos, las mujeres están tratando de influir en su pareja más que expresar directamente su excitación sexual”, afirma Gayle Brewer, uno de los responsables del estudio. No obstante, la encuesta detalló que un 92% de las participantes admitió haber gemido para aumentar la autoestima de su pareja y hacer que se sienta seguro sobre su atractivo y desempeño sexual. globovisión