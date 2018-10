06, Octubre, 2015 06, Octubre, 2015 7:39 a.m. 7:39 a.m.

HALLAN EN TAILANDIA UNA BESTIA "MITAD COCODRILO, MITAD BÚFALO"

Los pobladores locales están convencidos de que es una especie de bestia mitológica, que trae buena suerte. Algunos llegaron a exclamar "Gloria a Dios", cuando lo vieron. El animal tiene una pequeña cola, que no se parece a la de ningún cocodrilo El periodista Fernando Moreira contó en Page not Found, su blog en el periódico O Globo, que las imágenes y el video fueron difundidos por Nhênyêt jiyanê, un vecino de Wang Hin, en su cuenta de Facebook. Según su versión, este animal desconocido es una mezcla de cocodrilo con búfalo. Además tiene pezuñas, algo todavía más insólito para un reptil Escépticos, algunos comentaristas sospechan que la bestia es una farsa, y que se trataría de una estrategia publicitaria para atraer la atención sobre el lugar. Pero por el momento no pudieron probar sus sospechas. INFOBAE