21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 9:06 a.m. 9:06 a.m.

CONOZCA A HÉRCULES Y TIANGOU, LOS PERROS BEAGLE MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Un grupo de científicos en China crearon a los primeros perros cuyo ADN fue modificado mediante la edición de genes. Los investigadores realizaron un ajuste en el ADN de un perro con el objetivo de cortar un gen para la proteína muscular limitante Miostatina. Según informó el Cell Biology Journal of Molecular, como producto del experimento salió un Beagle con el doble de la cantidad normal de músculos. En última instancia, los científicos planean modificar el ADN de los perros para hacerlos desarrollar enfermedades similares al Parkinson y la distrofia muscular, con la intención de estudiar cómo funcionan estas enfermedades. El motivo de realizar el experimento con perros de raza Beagle se debe a que comparten similitudes con los humanos en su fisiología, anatomía, y metabolismo. Un equipo de investigadores liderado por Liangxue Lai, del Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou, utiliza una técnica cada vez más popular, conocida como CRISPR / Cas9, que hace relativamente fácil el corte y adhesión de fragmentos de ADN natural de cualquier organismo. Los científicos chinos eligieron perros de raza Beagle porque comparten similitudes con los humanos en su fisiología, anatomía, y metabolismo Originalmente descubierto en bacterias, la técnica ahora se utiliza en una amplia variedad de animales, e incluso se ha utilizado en embriones humanos. Los científicos editaron el ADN de embriones de perros para cortar el gen Miostatin, que produce la proteína Miostatina. Ésta limita la formación de músculos. En el primer intento que realizaron la hembra no quedó embarazada. En el segundo intento, en cambio, produjo 27 cachorros, pero sólo en un macho y una hembra se encontró dos copias del gen Miostatina alterado. A la hembra la llamaron Tiangou –nombre atribuido al "perro de los cielos" en la mitología china-, y Hércules al macho por el mítico héroe griego, según consigna Bussiness Insider. En el caso del macho, el experimento no tuvo los efectos esperados, ya que todavía contaba con algunas células que producen la Miostatina. Pero si funciono a la perfección en Tiangou, quien desarrolló el doble de cantidad de músculos que sus hermanos. INFOBAE