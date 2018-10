05, Noviembre, 2015 05, Noviembre, 2015 2:57 a.m. 2:57 a.m.

DISEÑAN TECLADO VIRTUAL QUE SE PROYECTA SOBRE EL BRAZO

La compañía japonesa NEC presentó hoy un software que permite proyectar un teclado virtual sobre el brazo y que interactúa con unas gafas inteligentes y "smartwatch" con la meta de "liberar" a profesionales médicos y de otros sectores del uso de herramientas voluminosas. El software permitiría acceder y guardar datos en tiempo real y, además, brindaría mayor libertad de movimiento al profesional en labores sanitarias o industriales y evitaría el uso de aparatos de mayor tamaño. En concreto, la compañía japonesa estima que la herramienta permitirá introducir con mayor comodidad, por ejemplo, datos en el historial médico de un paciente durante un procedimiento complejo. Este dispositivo de NEC se activará gracias a los movimientos oculares y, mediante las gafas, proyectará en el brazo un teclado virtual del que el portador podrá hacer uso. Los sensores del reloj, a su vez, registrarán lo tecleado gracias a las vibraciones, según detalló la empresa en un comunicado. Este tipo de gafas interactivas que utilizan la denominada "realidad aumentada", que mezcla lo real y lo virtual, ya han sido utilizadas en el pasado para intervenciones médicas o industriales. Sin embargo, la novedad radica en que este software elimina el uso de los comandos de voz -que en ocasiones pueden no ser reconocidos- y de otros aparatos voluminosos que de alguna manera entorpezcan el trabajo. La compañía tecnológica con sede en Tokio prevé unas ganancias de "varias decenas de miles de millones de yenes" con la venta durante los próximos cinco años de productos basados en la "realidad aumentada", explicó hoy un portavoz al diario económico Nikkei. No obstante, NEC, que busca introducirse en el mercado de la "realidad aumentada", no ha especificado la fecha en la que espera comercializar el producto. EFE