06, Noviembre, 2015 06, Noviembre, 2015 1:03 p.m. 1:03 p.m.

INDIA: LA MUJER SIN CARA

None

Khadija Khatoon pasó sus 21 años de vida sin rostro. Al nacer, los médicos le comunicaron a su familia que no podían hacer nada para solucionar la malformación con la que nació. La joven india ni siquiera sabe si tiene ojos o nariz. Su boca, en tanto, es una pequeña hendidura ubicada en la parte izquierda de su cara. Khadija, a pesar de su enfermedad, dice ser una persona feliz Los especialistas sostienen que Khadija padece neurofibromatosis, el nombre general que se le atribuye a enfermedades genéticas que causan hinchazones o bultos. Los especialistas sostienen que padece neurofibromatosis A pesar de sus características físicas, la joven asegura que es feliz. "Yo soy así y lo acepto con gracia", sostiene. "Hago lo que puedo. Si esto es lo que estoy destinada a ser, entonces vivo con ello. No es una cuestión de afrontamiento, yo sólo vivo como soy", agrega en declaraciones a Daily Mail. Su padre, Rashid Mulla, de 60 años, y su madre, Amina Bibi, de 50, se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando a dos meses de haber nacido todavía no había abierto los ojos. Los médicos les comunicaron al nacer Khadija que no podían hacer nada "Ella nació con párpados gruesos y pesados y se veía diferente a mis otros hijos al nacer", manifestó Amina, quien aseguró que no habían advertido nada fuera de lo normal hasta que a los dos meses se dieron cuenta de que Khadija no podía abrir los ojos. "Cuando la llevamos al hospital estuvo seis meses y le hicieron muchas pruebas, pero los médicos finalmente nos dijeron que no podían hacer nada", agregó. INFOBAE